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Trump'ın atadığı sağlık direktörü istifa etti

AA |  31 Ocak 2018 Çarşamba - 23:54 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 23:54

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Dr. Brenda Fitzgerald'ın, dün ortaya çıkan tütün şirketlerinde hisseleri olduğu iddiasının ardından, bugün istifa ettiği duyuruldu.


CDC'nin bağlı olduğu ABD Sağlık ve İnsani Hizmetleri Bakanlığından  yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Alex Azar'ın Dr. Fitzgerald'ın istifasını kabul  ettiği belirtilerek, "Dr. Fitzgerald'ın karışık finansal çıkarları, CDC Direktörü  olarak bütün görevlerini yerine getirmesini sınırlamaktadır. Kendisi söz konusu  finansal varlıkları belli zaman süresi içinde elinden çıkaramamıştır."  ifadelerine yer verildi.
 
ABD'de siyasi analiz internet sitesi Politico'da dün yayımlanan  haberde, 7 Temmuz'da CDC'nin direktörü olan Dr. Fitzgerald'ın, geçen yılın  temmuz-eylül döneminde tütün, ilaç, sağlık sigortası ve gıda şirketlerinden on  binlerce dolar değerinde hisse senedi satın aldığı iddia edildi.
 
Ayrıca, haberde, Dr. Fitzgerald'ın tütün kullanımının insan sağlığına  olumsuz etkilerini araştıran CDC tütün laboratuvarını ağustosta ziyaret etmeden  bir gün önce Japan Tobacco firmasından hisse satın aldığı öne sürüldü.
 
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Dr. Fitzgerald, ABD Başkanı  Donald Trump tarafından atanmıştı.
 
   

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