Trump ile kızı arasına rakibi Biden girdi! Aile karıştı

İddialara göre İvanka Trump, Biden’ın yemin törenine katılarak kendi politik kariyerini kurtarmaya çalışıyor. Öte yandan Başkan Donald Trump kızın İvanka’nın vereceği bu kararın ‘verebileceği en kötü karar’ olacağını söyledi.

İngiliz basınında yer alan özel habere göre, Ivanka Trump babasının katılmayacağını açıklamasına rağmen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılma planları yapıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise geçtiğimiz hafta 20 Ocak’ta Joe Biden’ın yemin törenine katılamayacağını açıklamıştı.

İvanka Trump’ın 2024 seçimleri için çalışmalara şimdiden başladığı da iddialar arasında. Haberde, konuyla ilgili açıklama yapan ancak kimliği açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisinin ‘İvanka umut verici siyasi kariyerinin tehlikede olduğundan endişeleniyor. Bu yüzden itibarını kurtarmak için elinden geleni yapıyor.’ dediği ifade edildi.

Haberde, Ivanka'nın babasının sesi olmak istediği ve halka borçlu oldukları için açılış törenine katılmak istediği iddia edildi.

İddialara göre Başkan Trump’ın İvanka’ya açılışa katılmasının binlerce destekçi kaybına mal olacağını ve kendisine verebileceği en kötü karar olacağını söyledi.

Haberin dayandırıldığı yetkili ayrıca ‘Trump çocuklarını kontrol için çaresizce mücadele ediyor dedi.’ İvanka Trump daha önce kongre binasını basan göstericileri ‘vatanseverler’ olarak tanımladığı bir tweet atmış fakat gelen tepkilerden dolayı kısa süre sonra silmişti.

Ancak başka bir Beyaz Saray kaynağının ise söz konusu iddiaları yalanladığı ifade edildi hikâyeyi yalanladı.

KONGRE BASKINI

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump taraftarları Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.