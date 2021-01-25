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TROD: Kanser hastaları aşılamada öncelikli olmalı!

25 Ocak 2021 Pazartesi - 17:44 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 17:48

TROD, kanser hastalarının aşılama takviminde öncelikli gruplar içinde olmasını talep etti. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Yavuz Anacak "Kanser hastaları hem Kovid-19 enfeksiyonuna yakalanma hem de bu enfeksiyondan ölüm riski açısından en yüksek gruptadır. Sağlık Bakanlığı aşılama takviminin gözden geçirilmeli, kanser hastaları riskli gruplar arasına alınarak aşılama takviminde öncelik verilmelidir" dedi.


Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD), kanser  hastalarının Kovid-19 aşılama takviminde öncelikli gruplar içinde yer almasını  talep etti. Dernek Başkanı Prof. Dr. Yavuz Anacak, Kovid-19 pandemisine karşı 14  Ocak itibarıyla aşılamanın başlamasından memnuniyet duyulduğunu ve aşılama  takviminin Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan aşamalara ve aşılanacak  gruplara göre düzenli ilerleyeceğine inanıldığını ifade etti.

Kanser hastalarının Kovid-19 bulaşması ve buna bağlı ölüm riski  açısından en riskli grupta bulunduğuna işaret eden Anacak, şunları kaydetti:

"Sokağa çıkma yasağının uygulandığı, seyahat kısıtlamasının yürürlükte  olduğu dönemlerde dahi kanser hastaları tanı, tedavi ve takip için defalarca  sağlık kuruluşlarına gitmek zorundadırlar. Bir kanser hastası laboratuvar  incelemelerinden görüntüleme tetkiklerine, girişimsel tanı işlemlerinden cerrahi,  radyoterapi ve kemoterapiye dek çok sayıda uygulamaya maruz kalmaktadır. Bütün  bunlar pandemi sırasında evde kalan diğer insanlara göre Kovid-19 bulaşma riskini  artırmaktadır. ABD, İspanya ve İngiltere'de yapılan araştırmalarda kanser  hastalarında Kovid-19 bulaşma riskinin sağlıklı bireylere göre daha yüksek olduğu  bildirilmiştir."

Ancak, İngiltere, Fransa ve tüm Avrupa ülkelerini kapsayan ve Kovid  pozitif olan 20 binden fazla kanser hastasının değerlendirildiği araştırmalarda, hastalarda Kovid-19 nedeniyle ölüm riskinin yüzde 25-30 olarak bildirildiğini  aktardı.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı aşılama takviminde kanser hastalarına  yönelik bir düzenleme olmadığına değinen Anacak, şu değerlendirmelere yer verdi:

"Temel olarak yaş aralığına bağlı olarak yapılan sıralamada risk  taşıyan mesleklere öncelik verilmekle birlikte tüm diğer gruplardan da riskli  durumda olan kanser hastaları öncelik kapsamında değerlendirilmemiştir. Kanser  hastalarının içerisinde bulunduğu 'Kronik hastalığı olan kişiler grubu' üçüncü  aşamada aşılanacaklar arasında bulunmaktadır. Buna göre örneğin 45 yaşındaki bir  kanser hastasının aşılama için üçüncü aşamayı beklemesi gerekir, ancak elimizdeki  verilere göre bu hastanın Kovid pozitif olması durumunda ölüm riski yaklaşık  yüzde 10 civarındadır ve aşılama için ön sıralarda olmalıdır. Kanser hastaları  hem Kovid-19 enfeksiyonuna yakalanma hem de bu enfeksiyondan ölüm riski açısından  en yüksek gruptadır. Sağlık Bakanlığı aşılama takviminin gözden geçirilmeli,  kanser hastaları riskli gruplar arasına alınarak aşılama takviminde öncelik  verilmelidir. Bu konuda derneğimiz Sağlık Bakanlığı ile de temasa geçmiş ve  kanser hastalarının durumunu bildirerek öncelikli gruplar arasına alınması  yönünde görüş bildirmiştir."

 

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