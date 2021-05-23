23 Mayıs 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.452 0.14 EURO 10,2830 0.21
USD 8,4280 0.56 ALTIN 508,680 0.56
CANLI BORSA
TÜMÜ

Treeporter ve motosiklet çarpıştı! Yaralılar var

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)  |  23 Mayıs 2021 Pazar - 7:28 | Son Güncelleme : 23 05 2021 - 7:28

Bursa'da, treeporter olarak bilinen üç tekerlekli elektrikli bisiklet ve motosiklet çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı.


Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Mahmut Esat Bey Caddesi'nde ilerleyen işitme engelli Hazım Akbulut (45) idaresindeki treeporter olarak bilinen üç tekerlekli elektrikli bisiklet, Efsane sokağa dönüş yapmak için manevra yaptığı sırada aynı istikamette giden Muhammed Miraç Yavuz'un (22) kullandığı 16 ANA 614 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak kaldırıma düşen motosiklet sürücüsü ve devrilen treeporterda yolcu olarak bulunan Rabia Akbulut (20) yaralandı. Kazayı görenler bir yandan yaralıların yardımına koşarken diğer yandan 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri de yolda başka bir kaza ihtimaline karşı önlem aldı. Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
 
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

ETİKETLER

Treeporter motosiklet kaza
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.