Transit'e 2 yeni versiyon eklendi!

Ford Transit’in yeni özellikler ve ek donanımlarla sunulan ‘Limited’ ve soğuk zincir taşımacılığına yönelik özel yalıtım ve özel üniteye sahip ‘Frigo Van’ versiyonu pazara çıktı. Yeni Transit ‘Limited’ versiyonda ‘Deluxe’ versiyona ek olarak gövde rengi ön tampon, HID BI-Xenon dinamik ön farlar, 16’ inç alüminyum jantlar, yan park sensörleri, geri görüş kamerası gibi özellikler yer alıyor. Transit’in soğuk zincir taşımacılığına yönelik aracı ise 11 ve 12.4 metreküp baz araç üzerine geliştirilmiş. Orta ve yüksek tavan seçenekleri ile sunulan, yeni “Frigo Van” versiyonu başta gıda olmak üzere ilaç ve çiçekçilik gibi sektörler için avantaj sağlamayı hedefliyor. Transit Minibüs ‘Limited’ 339.800 TL, Transit Van ‘Limited 251.800 TL ve ‘Frigo Van’ ise 252.900 TL’den başlayan fiyatlara sahip.