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Traktörüyle cami duvarına çarpan sürücü hayatını kaybetti!

DHA |  02 Ağustos 2021 Pazartesi - 1:40 | Son Güncelleme : 02 08 2021 - 1:40

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, kontrolden çıkan traktörüyle cami duvarına çarpan İsmail Çarkıt (80), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Tomarza ilçesine bağlı Dadaloğlu Akin mezrasında meydana geldi. İsmail Çarkıt 38 KD 593 plakalı traktörü ile alışveriş yaptıktan sonra eve dönerken yokuş aşağı giden traktörün direksiyon hakimiyeti kaybederek mahalle caminin duvarına ve kapısına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma çağırıldı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Çarkıt, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
 
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri Tomarza cami duvarı
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