Tragger otonom test sürüşlerine hazırlanıyor

"Tamamen Türkiye'deki mühendisler ve tasarımcılar tarafından geliştirildi"

Tragger kurucu ortaklarından Saffet Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tragger araçlarının geleceğin sürdürülebilir ulaşım teknolojileri ve yeni nesil mobilite alanında kurgulandığını, tamamen Türkiye'deki mühendisler ve tasarımcılar tarafından geliştirildiğini bildirdi.

Araçlardaki yerlilik oranının 65'in üzerinde olduğunu belirten Çakmak, "Tabii yerlilik biraz görece bir konu. Parça sayısına göre, parça fiyatlarına göre bakılıyor. Aslında çok dikkate alınmayan bir konuda bir bilgi vereceğim; böyle bir araç ortaya çıkarabilmek için 200 bin saatlik tasarım ve mühendislik yapmışız. Bunu da içine koyduğunuz zaman şu anda araçlar yüzde 75-80 yerlidir. Yakında otonom özelliklerini kazandırarak Türkiye'de üretilmeyen bazı komponentleri de geliştirerek zannediyorum 2-3 yıl içerisinde yüzde 85 gibi bir yerliliği ülkemize kazandırmış olacağız." dedi.

"İhracat konusu bizim için çok önemli bir hedef"

Tragger kurucu ortaklarından Ali Serdar Emre de ihracat konusunun kendileri için çok önemli bir hedef olduğunu ve ihracat pazarlarını öncelikle Avrupa , daha sonra Amerika , üçüncü olarak da MENA ülkeleri olarak belirlediklerini söyledi.