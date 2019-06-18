Trabzon'da sel can aldı! Kayıp aranıyor

Trabzon'un Araklı ilçenin Yeşilyurt mahallesinde meydana gelen sel ve heyelan sonucu iki kişi kayboldu. Valilikten yapılan açıklamada kayıplardan bir kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

