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Trabzon'da sel can aldı! Kayıp aranıyor

AA |  18 Haziran 2019 Salı - 16:56 | Son Güncelleme : 18 06 2019 - 17:10

Trabzon'un Araklı ilçenin Yeşilyurt mahallesinde meydana gelen sel ve heyelan sonucu iki kişi kayboldu. Valilikten yapılan açıklamada kayıplardan bir kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.


Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde öğle saatlerinde etkili olan  sağanak nedeniyle Araklı ilçesi ile bazı mahallere su taşkınları, sel ve  heyelanlar meydana geldi.
 
Sağanak sonucu meydana gelen sel ve heyelanların en fazla etkili  olduğu Yeşilyurt mahallesinde bir çok ev ve iş yeri zarar gördü.
 
BİR KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
 
Trabzon Valiliği, sağanağın etkili olduğu Araklı  ilçesinin Çamlıktepe Mahallesi'nde 4 ev ve iş yerinin yıkıldığını, 1 kişinin  cesedine ulaşıldığını bildirdi. 
 
 
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Araklı ilçesinin Çamlıktepe ve  Yeşilyurt mahallelerinde yoğun yağış nedeniyle oluşan sel felaketi sonrası  Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında Araklı Kaymakamlığında kriz masası  oluşturulduğu belirtildi.
 
 
Olay yerinden alınan ilk bilgilere göre Çamlıktepe Mahallesi'nde 4 ev  ve iş yerinin yıkıldığı, 1 kişinin cesedine ulaşıldığı ifade edilen açıklamada,  kendisinden haber alınamayanlara ulaşma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
 
 
Olayın ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, iş  makineleri, Araklı Belediyesi ekipleri, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri de  bölgeye gönderildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
 
 

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