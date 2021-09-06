Toyota yeni Yaris Cross ile küçük SUV'da iddialı!

Konsept aşamasından itibaren Avrupalı kullanıcıların beklentilerine göre tasarlanan Yaris Cross, üstün pratikliği, yüksek güvenlik standartlarını, dördüncü jenerasyon hibrit teknolojisini, SUV özellikleriyle buluştururken popüler Yaris hatchback modelinin iddiasını ileriye taşıymayı hedefliyor. Yaris Cross, Toyota’nın Fransa’daki Valenciennes fabrikasında üretilecek. 400 milyon Euro yatırımla birlikte bu fabrikada Yaris ve Yaris Cross modellerinin üretimi aynı hatta gerçekleştirilecek.

Geçiş modeli



Yaris hatchback ve GR Yaris’ten oluşan ailenin genişlemesini sağlayan Yaris Cross, GA-B platformu üzerine yapıldı. Bu sayede Yaris hatchback’in güçlü yanlarını taşıyan yeni araç, eğlenceli bir sürüş, dinamik bir performans, yakıt verimliliği, düşük emisyon ve şehir içinde yüksek manevra kabiliyeti sunmaya hazırlanıyor. Yaris Cross modelinde Toyota’nın Akıllı Dört Tekerlekten Çekiş Sistemi AWD-i de sunulacak. Avrupa’da büyüyen B segmenti SUV modelleri arasında güçlü bir konumda olacak Yaris Cross, Toyota’nın büyümesine de önemli katkı sağlayacak. 2025’te Avrupa’da yıllık 1.5 milyonluk satışlara erişmesini destekleyecek Yaris Cross, aynı zamanda hatchback modellerden geçiş yapmak isteyen kullanıcılara da hitap edecek.



Toyota’nın SUV tasarım dilini taşıyor



Toyota markasının SUV tasarım diliyle tasarlanan Yaris Cross, aynı zamanda “Rahat, Hızlı, Akıllı” tasarım temasıyla birlikte üretildi. Günlük aktivitelere kolayca uyum sağlayan ideal bir partner olarak gösterilen Yaris Cross, şehir içi SUV tasarımını yeniden hayal ederek rakiplerinden ayrılan daha cesur bir tasarım ortaya koydu.



Yaris Cross etkileyici ve kompakt tasarımının ardında konforlu ve büyük bir yaşam alanı da sunuyor. Aracın içerisindeki teknolojik kabin, her şeye kolay ulaşılacak şekilde tasarlandı.



Motor ve şanzıman



Yaris Cross, Yaris hatchback ile karşılaştırıldığında 1,595 mm ile 95 mm daha yüksek, 1,765 mm ile 20 mm daha geniş ve 4,180 mm ile 240 mm daha uzun ölçülere sahip. 2,560 mm ile aynı aks aralığına sahip yeni model, 170 mm ile 25 mm daha fazla sürüş yüksekliği sayesinde eşsiz SUV görünümünü daha ileriye taşıyor. Koltuklar normal konumundayken 397 litre bagaj hacmine sahip Yaris Cross, arka koltuklar katlandığında 1,097 litre hacim sunuyor.



1.5 litre hibrit ve benzinli seçenekleri olacak. Cross, üç silindirli 1.5 litre hibrit ve 1.5 litre benzinli motor seçenekleriyle tercih edilebilecek. Toyota’nın dördüncü nesil hibrit teknolojisine sahip olan Yaris Cross yüksek verimlilik ve yüksek performansı bir arada sunacak. Yaris Cross’un hibrit versiyonu 116 HP güç ile birlikte WLTP çevrimine göre 4.4-5.0 lt/100 km yakıt tüketimi ve 100-114 g/km CO2 emisyon gerçekleştiriyor. 1.5 litre benzinli motorla da sunulacak Yaris Cross, CVT şanzıman veya altı ileri manuel şanzımanla eşleştirilebilecek. Üç silindirli benzinli motorun maksimum gücü 125 HP ve maksimum torku 153 Nm olacak.