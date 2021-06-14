Toyota Camry 1 milyon TL’den geldi!

İlk kez 1982 yılında satışa sunulan Toyota Camry, kısa zamanda büyük beğeni toplarken sayısız ödül kazanmayı da başardı. Global olarak 100’den fazla ülkede satılan Camry bugüne dek 19 milyon adedinde üzerinde bir satış rakamına ulaştı. Yıllık satışları 700 binin üzerinde olan Camry, dünyada en çok satan büyük sedan olmaya devam ediyor.Tasarımı, konforu, güvenliği ve hibrit teknolojisiyle güçlü bir konumda olan Camry, yenilenerek daha dinamik tasarıma ve güncellenmiş teknolojilerle mükemmeliyetçi çizgisini bir adım öteye taşıdı.Camry Hybrid, Toyota Yeni Global Mimarisi (TNGA) tasarımı ve mühendislik felsefesinin bir ürünü olarak öne çıkıyor. TNGA eğlenceli sürüş karakterini ortaya koyarken aynı zamanda Camry modeli üstün üretim kalitesi, güvenilirlik ve güvenlikle tamamlanıyor.



218 beygir gücünde



Camry Hybrid, güçlü 2.5 litrelik motorunu kendi kendini şarj eden hibrit elektrikli sistemle birleştirerek 218 HP güç üretiyor ve segmentinde eşsiz bir seçenek olarak öne çıkıyor.Yenilenen Camry Hybrid şu ana kadar temel değerleri olan segmentinin öncüsü kalite, sağlamlık ve güvenilirlik, sessiz ve sürüş kalitesi unsurlarını koruyarak, daha zarif ve dinamik bir ön tasarıma, revize edilmiş 18 inç çift renk alaşım jantlara ve yeni dış gövde renklerine sahip oldu.

Camry Hybrid, Türkiye’de Passion donanım seçeneğiyle satışa sunulacak. Donanım seçeneklerinde ise öne çıkan özellikler arasında; navigasyon ve akıllı telefon entegrasyonuna (Apple CarPlay, Android Auto) sahip 9” Toyota Touch dokunmatik multimedya ekranı, tamamiyle elektrikli koltuk, direksiyon ve yan ayna ayarları, hafızalı sürücü bölümü, ısıtma/soğutma özellikli ön koltuklar, ısıtma özellikli arka yan koltuklar ile direksiyon, arka yolcuların klima, müzik ayarlarını yapmalarını sağlayan arka koltuk konfor modülü ve ön cama yansıtmalı gösterge ekranı bulunacak.