Toyota C-HR’nin spor versiyonu 2021’de gelecek

Türkiye’de üretilen ve ilk kez 2016 yılında tanıtılan C-HR segmentinde iddiasını artırmayı hedefliyor. Markanın performans odaklı GR modellerinden esinlenen ve Toyota Gazoo Racing yarış takımı temasını taşıyan yeni GR SPOR T versiyonu, çarpıcı görünüme sahip olan C-HR’ın iç ve dış tasarımını çok daha etkileyici hale getiriyor.Üretildiği ilk yıl Avrupa ’da 120 bin adet satış adedine ulaşarak tüm dikkatleri üzerinde toplayan C-HR, büyük bir başarıya imza atarak yüzde 10’luk bir pazar payı elde etti. 1.8 litre 122 HP ve 2.0 lt 184 HP hibrit motorlarıyla donatılan C-HR, bugüne kadar 400 binin üzerinde Avrupalı kullanıcının tercihi oldu.

“Sporcu Kimlik”

Toyota’nın yarışlardan ilham alarak geliştirdiği GR SPORT donanımı, siyah zeminli logo ve ön farları, piyano black tampon detayları ve sis farı çerçeveleri, koyu krom ön panjuru, daha agresif tasarımlı yeni ön spoyler, modele özgü 19 inç alaşım jantlar ve GR Sport logolarıyla yeni tarzını ortaya koyuyor. Toyota C-HR GR SPORT versiyonu, bu modele özgü dinamik gri gövde rengi ve siyah tavan dahil olmak üzere dokuz özel bi-tone renk temasıyla birlikte sunulacak. GR SPORT’un kabininde yeni Cool Silver döşemelerin yanı sıra Alcantara deri koltuk veya tamamen kumaş koltuk tercih edilebilecek. Her iki seçenek de, GR’den ilham alan kırmızı ve gri dikişlerle aracın sportif tasarımının altını çiziyor.

Geliştirilmiş güvenlik sistemleri