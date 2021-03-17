Toyota, 'Aygo X prologue'u sergiledi

Toyota'nın Avrupa 'daki tasarım stüdyosu ED² tarafından segmentin geleceğini şekillendirmek üzere tasarlanan ‘Aygo X prologue’ sergilendi. A segmenti kullanıcıları için daha çok dikkat çekmesi beklenen tasarım ile ilgili Toyota 'dan yapılan yazılı açıklamada, “Günümüzün ihtiyaçlarına ve A segmenti kullanıcılarının beklentilerine göre şekillendirilen Aygo X prologue, ‘giriş seviyesi’ olarak adlandırılan araçların da etkileyici bir tasarıma sahip olabileceğini kanıtlıyor. İlk olarak 2005 yılında tanıtılan Aygo, Toyota’nın Avrupa’daki en ulaşılabilir modeli olmasının yanında eğlenceli sürüşü ve farklı tarzıyla uzun yıllardan bu yana Avrupalı kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Aygo X prologue tasarımını gerçekleştirmek adına ED² tasarım stüdyosu tamamen bu projeye özel bir ekip kurdu ve ortaya ikon olma yolunda cesur bir tasarım çıkarıldı” denildi.

SÜRÜCÜLER ETRAFI DAHA İYİ GÖREBİLMENİN TADINI ÇIKARACAK”

Açıklamanın devamında, “Aygo her zaman kişisel özgürlüğü ve mobiliteyi temsil eden bir model olarak dikkat çekerken, Aygo X prologue ise modele daha fazla heyecan katacak. Yeni tasarımı ile her açıdan güçlü bir kişiliğe ve güçlü bir duruşa sahip olacak Aygo X prologue, jant boyutlarının büyümesiyle birlikte daha yüksek görüş açısına kavuşacak ve böylece sürücüler etrafı daha iyi görebilmenin tadını çıkarabilecek” ifadeleri yer aldı.

ÇİFT RENKLİ GÖVDE

Tasarımın çift renkle de ön plana çıktığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, şöyle denildi:

“Her açıdan dikkat çekici görünen Aygo X prologue, cesur tasarımını çift renkli gövdeyle birleştirerek aracın her zaman harekete geçmeye hazır olduğunu vurgulayacak. Daha sportif tarzı destekleyen eğimli tavan çizgisi de aracın dinamiklik hissini artıracak. Ön tarafta yüksek teknolojili farlar, kaputu bir kanat şekliyle saracak. Alt bölümde altıgen temalı büyük bir ön panjur ve sis farları da aracın hareket etmeye hazır tarzını destekleyecek.”

“KÜÇÜK OTOMOBİLİN ETKİLEYİCİLİĞİNİ ORTAYA KOYUYOR”