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Tolgahan Sayışman, Alex de Souza'nın locasını satın aldı! Ödediği ücret...
Oyuncu Tolgahan Sayışman, Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın locası diye bilinen yeri satın alıp, iki yaşındaki oğlu Efehan'ın ismini verdi.
Tolgahan Sayışman, Fenerbahçe forması altında efsane olan ve Kadıköy'de heykeli dikilen Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza'nın locası diye bilinen yeri satın aldı.