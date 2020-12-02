TOKİ satılık daireler! TOKİ 31 ilde 133 konutu satışa çıkardı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 31 ilde 133 konut ve 21 ilde 107 iş yeri açık artırma ile satılacak.
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan Bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek.
Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.
TOKİ AÇIK ARTIRMA SATIŞ NASIL YAPILIR?
Satışa sunulan konutlar %25, peşin 120 ay vade ile sahip olabilecekler. Satışa sunulan iş yerleri %10 peşin 120 ay, %10 peşin 180 ay ve %25 peşin 120 ay vade ile alınabilecek.
Müzayede, 17 Aralık 2020 tarihinde TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Halkalı/İstanbul, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Bilkent /Ankara adreslerinde gerçekleştirilecek.
ADANA
Yüreğir Havutlu Mahallesi, Kışla Mahallesi, Sarıçam ilçesi Sulucak Köyü, Buruk Mahallesi
14 Konut, 1 işyeri
AKSARAY
Güzelyurt ve Sultanhanı ilçesinde
10 Konut, 3 işyeri
ANKARA
Mamak Gülseren mahallesi, Karaağaç mahallesi,
Çubuk ilçesi
ADANA
YÜREĞİR, SARIÇAM
14 konut, 1 işyeri
AKSARAY
MERKEZ, GÜZELYURT, SULTANHANI
29 konut, 3 işyeri
ANKARA
MAMAK, ÇUBUK, ALTINDAĞ
5 işyeri, 9 konut
ARDAHAN
POSOF
3 işyeri
BALIKESİR
MANYAS, MERKEZ 1. BÖLGE
11 işyeri, 1 konut
BATMAN
MERKEZ
1 konut
BİLECİK
BÖZÜYÜK, SÖĞÜT, 2. ETAP, MERKEZ
14 konut, 1 işyeri
BİNGÖL
MERKEZ
1 konut
BOLU
MENGEN, MUDURNU
5 konut
BURSA
6 konut, 1 işyeri
ÇANKIRI
MERKEZ, ORTA
9 konut
ÇORUM
DODURGA, OSMANCIK, BOĞAZKALE
6 konut
DÜZCE
MERKEZ
1 konut
HATAY
BELEN
1 konut
ISPARTA
SÜTÇÜLER
1 konut
İZMİR
TORBALI
1 konut
KAHRAMANMARAŞ
AFŞİN
1 işyeri
KAYSERİ
SARIZ
1 İŞYERİ
KIRIKKALE
MERKEZ, ÇELEBİ,
6 KONUT
KONYA
MERAM, EREĞLİ
1 KONUT, 1 İŞYERİ
KÜTAHYA
EMET
1 KONUT
MANİSA
YUNUSEMRE
4 KONUT
NEVŞEHİR
KOZAKLI
1 KONUT
NİĞDE
BOR, ULUKIŞLA
2 KONUT
SAKARYA
ADAPAZARI
1 KONUT
SAMSUN
VEZİRKÖPRÜ
1 KONUT
SİNOP
DİKMEN
4 KONUT
SİVAS
MERKEZ
8 KONUT
ŞANLIURFA
VİRANŞEHİR
8 KONUT
TOKAT
2 KONUT
TRABZON
16 İŞYERİ, 2 KONUT
UŞAK
MERKEZ, 11 KONUT 2 İŞYERİ