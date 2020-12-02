02 Aralık 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.333 0.62 EURO 9,4500 -0.05
USD 7,8410 0.12 ALTIN 459,230 0.52
CANLI BORSA
TÜMÜ

TOKİ satılık daireler! TOKİ 31 ilde 133 konutu satışa çıkardı!

02 Aralık 2020 Çarşamba - 10:47 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 10:48

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 31 ilde 133 konut ve 21 ilde 107 iş yeri açık artırma ile satılacak. Müzayede, 17 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ açık artırma satış nasıl yapılır? TOKİ satılık konut ve işyerleri


Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 31 ilde 133 konut ve 21 ilde 107 iş yeri açık artırma ile satılacak.
 
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan Bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek.
 
Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.
 
TOKİ AÇIK ARTIRMA SATIŞ NASIL YAPILIR?
 
Satışa sunulan konutlar %25, peşin 120 ay vade ile sahip olabilecekler.  Satışa sunulan iş yerleri %10 peşin 120 ay, %10 peşin 180 ay  ve  %25 peşin 120 ay vade ile alınabilecek.
 
Müzayede, 17 Aralık 2020 tarihinde TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Halkalı/İstanbul, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Bilkent /Ankara adreslerinde gerçekleştirilecek. 
 
 
ADANA 
Yüreğir Havutlu Mahallesi, Kışla Mahallesi, Sarıçam ilçesi Sulucak Köyü, Buruk Mahallesi
14 Konut, 1 işyeri
 
AKSARAY 
Güzelyurt ve Sultanhanı ilçesinde 
10 Konut, 3 işyeri
 
ANKARA 
Mamak Gülseren mahallesi, Karaağaç mahallesi,
Çubuk ilçesi
 
ADANA 
YÜREĞİR, SARIÇAM
14 konut, 1 işyeri
 
AKSARAY
MERKEZ, GÜZELYURT,  SULTANHANI
29 konut, 3 işyeri 
 
ANKARA 
MAMAK, ÇUBUK, ALTINDAĞ
5 işyeri, 9 konut
 
ARDAHAN 
POSOF
3 işyeri 
 
BALIKESİR
MANYAS, MERKEZ 1. BÖLGE
11 işyeri, 1 konut
 
BATMAN
MERKEZ
1 konut
 
BİLECİK 
BÖZÜYÜK, SÖĞÜT, 2. ETAP, MERKEZ
14 konut, 1 işyeri
 
BİNGÖL 
MERKEZ
1 konut
 
BOLU 
MENGEN, MUDURNU
5 konut
 
BURSA
İZNİK, ORHANELİ, YILDIRIM, OSMANGAZİ
6 konut, 1 işyeri 
 
ÇANKIRI 
MERKEZ, ORTA 
9 konut
 
ÇORUM 
DODURGA, OSMANCIK, BOĞAZKALE
6 konut
 
DÜZCE
MERKEZ
1 konut
 
HATAY
BELEN
1 konut
 
ISPARTA
SÜTÇÜLER
1 konut
 
İZMİR
TORBALI
1 konut
 
KAHRAMANMARAŞ
AFŞİN
1 işyeri 
 
KAYSERİ 
SARIZ
1 İŞYERİ 
 
KIRIKKALE
MERKEZ, ÇELEBİ, 
6 KONUT
 
KONYA
MERAM, EREĞLİ
1 KONUT, 1 İŞYERİ
 
KÜTAHYA
EMET
1 KONUT
 
MANİSA
YUNUSEMRE
4 KONUT
 
NEVŞEHİR
KOZAKLI
1 KONUT
 
NİĞDE
BOR, ULUKIŞLA
2 KONUT
 
 
SAKARYA
ADAPAZARI 
1 KONUT
 
SAMSUN 
VEZİRKÖPRÜ 
1 KONUT
 
SİNOP 
DİKMEN 
4 KONUT
 
 
SİVAS
MERKEZ
8 KONUT 
 
ŞANLIURFA
VİRANŞEHİR
8 KONUT
 
TOKAT 
2 KONUT
 
TRABZON
16 İŞYERİ, 2 KONUT
 
UŞAK 
MERKEZ, 11 KONUT 2 İŞYERİ

ETİKETLER

TOKİ açık artırma satış TOKİ satılık konutlar TOKİ satılık evler TOKİ satılık konut TOKİ satılık işyerleri toki açık arttırma toki satılık daire satılık daireler
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.