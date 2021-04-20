TOKİ 2021 indirim kampanyası! TOKİ peşin ödeme indirim kampanyası başvurusu ne zaman, kampanya şartları nelerdir, kimler nasıl yararlanacak?

TOKİ'den indirim müjdesi geldi. TOKİ borcunu kapatana yüzde 20 indirim geleceğini açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasını vatandaştan gelen yoğun istek üzerine yeniden başlatıyor. TOKİ 2021 indirim kampanyası detayları…

TOKİ konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemelerine devam edenlere güzel haber verdi. İndirim kampanyası başladı. Önceki yıllarda da düzenlenen kampanya kapsamında borcunu peşin ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen alıcılara yüzde 20 indirim yapılacak. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler ise indirim kampanyasından yararlanamayacak. Bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da indirimden yararlanabilecek. Buna göre, borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödeme üzerinden yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek. TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman, kampanya şartları nelerdir, kimler nasıl yararlanacak?

SON BAŞVURU 28 MAYIS

Kampanyadan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 28 Mayıs olarak belirlendi. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirimden yararlanılamayacak.

Kampanya şartlarına göre, indirim kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

BAKAN KURUM AÇIKLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kampanya müjdesini sosyal medya hesabından verdi. Bakan Kurum, "TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz. Kalan taksit sayısı 12'den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25'inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

TOKİ borcunu kapatmak isteyenler sözleşme imzaladıkları ilgili banka şubesine giderek başvurabilecekler.