25 Eylül 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.120 0.00 EURO 8,8170 -0.97
USD 7,5530 -0.95 ALTIN 453,720 -0.93
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tokat’ta korkutan AVM yangını!

İHA |  25 Eylül 2020 Cuma - 7:18 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 7:18

Tokat’ta sabah saatlerinde bir AVM’de başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde Tokat Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan bir AVM’de henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevler kısa sürede geniş bir alanı kapladı. Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri istendi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Büyük maddi hasarın yaşandığı yangında can kaybı veya yaralı olup olmadığı bilinmiyor

ETİKETLER

avm yangın tokat
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.