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Tiyatrocu Uğurtan Sayıner, hastaneye kaldırıldı

AA |  06 Ağustos 2020 Perşembe - 15:32 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 15:32

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan 76 yaşındaki sanatçı Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.


Türk televizyon tarihine damga vuran "Bizimkiler" dizisinde  canlandırdığı "Cemil" karakteriyle hafızalara kazınan Sayıner için sanatçı  dostlarının yaptığı çağrı üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete  geçti.
 
Sayıner, ambulansla, Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa  Hastanesine götürüldü.
 
Uğurtan Sayıner'in adını taşıyan kültür ve sanat merkezinin yöneticisi  Hasan Kızılaslan, AA muhabirine, son dönemde usta sanatçının yaşlılığa bağlı  hastalıklarının ağırlaştığını belirterek, "Buna bağlı şuur kaybı da yaşıyor.  Bakımı evde dostlarının desteğiyle karşılanıyor. Ancak yine de profesyonel sağlık  hizmeti gerekiyor. Bu nedenle sanatçı dostları destek paylaşımında bulundu."  dedi.
 
  
 

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