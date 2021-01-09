TIR bariyerleri aşıp, galeriye daldı!

Kaza, saat 04.20 sıralarında Orhangazi ilçesi Bursa -İstanbul Karayolu’nda meydana geldi. Bursa’dan Kocaeli ’ne giden Mustafa Altuntaş idaresindeki 34 DL 8738 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyeri aşarak karşı şeride geçen TIR, yol kenarındaki oto galerinin bahçesinde bulunan 7 araca çarparak, devrildi.

Sarsıntı ve gürültü nedeniyle deprem olduğunu düşünen çevre sakinleri panik yaşarken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elektronik eşya ve tekstil malzemesi yüklü TIR’ın kabininde sıkışan sürücü Mustafa Altuntaş çevredeki sürücüler tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Altuntaş, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Altuntaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TIR'ın çarptığı 7 araçta da hasar oluştu.