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TikTok yeni özelliğini tanıttı! En iyi 50 hesabı öne çıkaracak

21 Ekim 2021 Perşembe - 17:30 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 17:30

TikTok yeni bir özelliğini tanıttı. Yeni özelliğin adı 'Discover List' yani keşif listesi olarak çevrilebilecek olan özellik, platformdaki en iyi 50 hesabı öne çıkartmayı hedefliyor.


Her geçen gün popülerliğini artıran TikTok, listeleri altüst ederken, yeni özelliğini tanıttı. Söz konusu özelliğe göre platform artık milyonlarca kişiye ulaşan hesapları öne çıkartacak. Bu adım aslında şaşırtıcı değil zira bu mantığı Instagram ve YouTube uzun bir süredir kullanıyor. 
 
PAYLAŞIMLARI ÖNE ÇIKARILACAK
 
Sosyal ağ platformu, değişim yaratanlardan, gurmelere, yaratıcılardan trend belirleyen kişilere kadar toplamda beş farklı gruba vurgu yapmayı planlıyor. Özelliğe göre bu şekilde sınıflandırılan hesapların paylaşımları öne çıkartılacağı gibi aynı zamanda hesapların sahipleri hakkında da ayrıntılı bilgi sağlanacak. 
 
TikTok yetkilisi konu hakkında bu listenin içerik oluşturucuların hayranlarıyla olan etkileşimini artıracağını ve büyüme potansiyelini de katlayacağını savunuyor. milliyet.com.tr

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