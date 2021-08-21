TikTok para kazandıracak özelliklerini çeşitlendiriyor

En popüler sosyal medya ağlarından biri olan TikTok, yeni özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni ortaya çıktığı kadarıyla TikTok, e-ticaret faaliyetlerini hızlandırmak adına yeni özellikler test etmeye başladı.

Sosyal medya ağları arasında hızla kullanıcı sayısını artıran TikTok, uzun bir süredir beklenen bir e-ticaret mağazası üzerinde çalışıyor. E-ticaret özelliğinin tamamen uygulamaya entegre olduğu ve kullanıcılara platform içinde eksiksiz bir alışveriş deneyimi sunacağı aktarılıyor.

Özellik temelde nasıl olacak? TikTok videosunun açıklamasının yukarısında kullanıcılara ürüne erişim linki verilecek. Bu özellik ile platform ürünün nasıl göründüğünü kullanıcılara daha kolay bir şekilde aktaracak ve onları satın almaya itecek.

Insider'a göre TikTok, içerik oluşturucularına gelir elde etmenin bir yolunu sunmaktan bahsederken, yaratıcılarının kazanması için yeni bir yol daha geliştirdi: Bahşişler. TikTok artık bazı içerik üreticilerinin videolarının altına eklediği bir düğme ile kişilere ‘bahşiş’ vermeye olanak sağlıyor. Hediye ve bir diğer adıyla bahşiş düğmesi izleyicilerin videoyu beğenirlerse içerik oluşturucuya bahşiş vermesine izin verecek.