TikTok, ABD'de 380 bin videoyu kaldırdı

Video paylaşım platformu TikTok, yaptığı açıklamada bu yıl ABD'de 380 binden fazla videoyu nefret söylemi politikasını ihlal ettiği için kaldırdığını söyledi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Çinli ByteDance şirketine ait olan sosyal medya platformu, nefret uyandıran içerik yayınladıkları için 1.300'den fazla hesabı yasakladığını da söyledi.

TikTok yayımladığı bir blog yazısında ırk temelli taciz içerikleri de dahil olmak üzere, organize nefret gruplarına, soykırım ve kölelik gibi şiddet eğilimli içeriklere yönelik sıfır tolerans politikası güdüldüğü vurgulandı.

Gençler arasında oldukça popüler olan uygulamada çoğunlukla dans ve taklit video ları yaygınken, Anti-Defamation League tarafından yapılan bir inceleme, platformda beyaz üstünlükçü ve anti-semitik nefret söylemine sahip videolar da yoğun.

ABD Başkanı Donald Trump, kişisel verilerin güvenliği suçlamasıyla geçtiğimiz hafta TikTok'a yüklenmişti ve 90 gün içinde uygulamanın ABD operasyonlarını geri çekmesini emretmişti.

ABD'li yetkililer de sık sık kullanıcılar hakkındaki bilgilerin Çin hükümetine aktarılabileceğinden endişelerini dile getirmişti.

Suçlamaları reddeden TikTok, Çin hükümetine hiçbir zaman kullanıcılarının verilerini sağlamadığını, bunun istenmesi durumunda da yapmayacağını söylemişti. BBC Türkçe