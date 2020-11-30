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Ticaret Bakanlığı duyurdu! Tarih ertelendi...

30 Kasım 2020 Pazartesi - 17:00 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 17:14

Hizmet sağlayıcıların Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) son kaydolma ve mevcut onaylarını yükleme tarihleri ertelendi.


Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Ticari İletişim ve Ticari  Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcıların İYS'ye  kaydolmaları ve ticari elektronik ileti onaylarını aktarmaları gereken son  tarihin 1 Aralık olarak belirlendiği anımsatıldı.
 
Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının  günlük hayattaki olumsuz etkilerinin devam ettiği ve iş süreçlerinde bazı  aksamalar yaşanmasına neden olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer  verildi:
 
"Bu kapsamda, hizmet sağlayıcısı farklı sektörlerde bulunan  işletmelerden ve sivil toplum kuruluşlarından İYS'ye ilişkin tarihlerin  ertelenmesi talepleri Bakanlığımıza iletilmiştir. Bakanlığımızca bu talepler  dikkate alınarak işletmelerimizi mağdur etmemek amacıyla hizmet sağlayıcıların  İYS'ye kaydolma ve onay yükleme tarihi ertelenmiştir. Buna göre, 150 bin adedin  üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme  son tarihi 31 Aralık 2020 tarihine, bu onayların vatandaş tarafından kontrol  edilme son tarihi ise 15 Şubat 2021 tarihine, 150 bin adet ve altında ticari  elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31  Mayıs 2021 tarihine, bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi  ise 15 Temmuz 2021 tarihine ertelenmiştir."
 
İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) NEDİR?
 
Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alınan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak; Hizmet Sağlayıcılar'ın arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz gönderimleri şikâyet edebilecekleri, kamunun ise ileti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilecekleri, web sitesi ve mobil uygulama üzerinden hizmet verecek, tüm izinleri zaman damgasıyla kayıt altına alıp güvenli biçimde saklayacak ulusal veri tabanı sistemidir.

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