Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi vefat etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde vefat etti.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi’nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah’tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi’ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.