THY 2018'de 11,8 milyar dolar gelir hedefliyor

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, yönetim kurulunca kabul edilen konsolide olmayan 2018 bütçesi çerçevesinde ortaklığın bu yıla ilişkin hedef ve beklentileri paylaşıldı. Açıklamaya göre, THY'nin bu yıl yaklaşık 11,8 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediği öğrenildi.

