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Thodex vurgununda flaş gelişme! O isim yakalandı

09 Mayıs 2021 Pazar - 22:58 | Son Güncelleme : 09 05 2021 - 22:58

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'le birlikte otelde güvenlik kamerasına yansıyan Altjan Canaj yakalandı. Canaj ilk sorgusunda Özer'e yardımcı olduğunu itiraf etti.


Thodex vurgununda kaçış sürecinde rol oynayan Arnavut vatandaşları bir bir yakalanıyor. Faruk Özer’in kaldığı otelde güvenlik kamerasına yansıyan kırmızı beyaz montlu Arnavutluk vatandaşı Altjan Canaj (Altyan Canay) adlı kişi yakalandı.
 
Yardım ettiğini itiraf etti
 
Canaj, kaçışta asıl pay sahibi olan Edevaldo Haxhiu adlı kişiyle Faruk Fatih Özer’e yardımcı olduklarını itiraf etti.
 
Canaj, ifadesinde Faruk Özer’in suçlu olduğunu basında çıkan haberlerden sonra anladığını söyledi.
 
Thodex’in firari kurucusu Özer’i hatırlı bir arkadaşının isteğiyle havalimanında karşılayıp otele götürdüklerini anlattı.
 
Canaj, basından Özer’in büyük bir dolandırıcılığın içinde olduğunu öğrenince, Edevaldo Haxhiu ile yeniden görüştüğünü söyledi. Korktukları için 15 gündür polisten kaçtığını ve saklandığını ifade etti.
 
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’ta gıda ürünleri tedarikçisi bir firmanın yöneticisiyle birlikte saklanıyor. (TRTHABER)

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Thodex Altjan Canaj Faruk Fatih Özer
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