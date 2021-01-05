Tesla yarım milyon elektrikliye yaklaştı!

Tesla Inc., 2020'nin dördüncü çeyreğinde dünya çapında rekor sayıda otomobil teslim ederek 500.000 adetlik hedefinin çok az altında kaldı. Elektrikli otomobil üreticisi, 2020'nin üçüncü çeyreğinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 139.300'ü geride bırakarak, yılın son üç ayında 180.570 araç teslim etti.

Ekonomik model gelecek



Önceleri S sedan ve X crossover gibi lüks modellerle tanınan Tesla, 50.000 doların altında fiyatlandırılan 3 ve Y modelleriyle talebi artırdı. Şirketin patronu Elon Musk 2020 Eylül ayında 2023 yılına kadar 25.000 dolarlık ucuz bir Tesla satışına başlamayı planladığını söylemişti.