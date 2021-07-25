25 Temmuz 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.352 -0.86 EURO 10,0990 0.20
USD 8,5520 -0.14 ALTIN 495,680 -0.37
CANLI BORSA
TÜMÜ

Teröristlerden sivil adama işkence: Yoğun bakıma alındı

AA |  25 Temmuz 2021 Pazar - 22:09 | Son Güncelleme : 25 07 2021 - 22:09

Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG işgali altındaki Deyrizor ilinde, akıl sağlığı yerinde olmayan bir sivile işkence yapıldı. Yoğun bakıma alınan adamın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.


Deyrizor'a bağlı Şuheyl köyünde, dün halk arasında çıkan kavga üzerine PKK/YPG'li teröristler, olaydan sorumlu tuttukları akıl sağlığı yerinde olmayan Muhammed Allavi'yi alıkoydu.
 
Teröristler, köy halkının itirazları üzerine, bir gün alıkoydukları 27 yaşındaki Allavi'yi serbest bıraktı.
 
İşkence sebebiyle iç kanama geçirdi
 
Aile, teslim aldıkları Allavi'nin sırtında elektrikli şok cihazı ve darp izlerini gördü.
 
Maruz kaldığı işkencenin yol açtığı iç kanama nedeniyle bölgedeki Suheyl Hastanesi'ne kaldırılan Allavi, yoğun bakıma alındı.
 
Allavi'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

Suriye terör örgütü PKK/YPG
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.