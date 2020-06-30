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Terör propagandasına 2 gözaltı

DHA |  30 Haziran 2020 Salı - 0:50 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 0:50

Denizli'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri PKK/KCK ile THKP/C, DEV YOL'un propagandasını yaptıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK ve THKP/C, DEV YOL terör örgütü propagandası yapan 2 kişiyi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan 2 kişi, sorgularının ardından Adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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Denizli PKK/KCK THKP/C
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