Terör örgütü yandaşları Türk vatandaşın aracına saldırdı

Avrupa polisinin görmezden geldiği terör örgütü PYD/PKK yandaşları Almanya’da içinde çocuk olmasına rağmen bir Türk vatandaşının aracına saldırıda bulundu

Almanya'nın Salzgitter- Lebenstedt kentinde önceki gün gösteri yapan terör örgütü PYD/ PKK yandaşları bir Türk vatandaşının aracına sopalarla saldırdı. Salzgitter-Lebenstedt kentinde esnaf Bülent Demir (42) terör örgütü yandaşları tarafından saldırıya uğrayan İbrahim Yıldız 'ın aracında çocuklarının da bulunduğunu belirtti. Demir, "600 civarında PYD/PKK yandaşı şehir merkezinde gösteri yaparken, yoldan aracıyla geçen İbrahim Yıldız'ı fark edip aracına saldırdılar" dedi.

HOLLANDA'DA DA SALDIRDILAR

Sabah'ın haberine göre; Çocukların çok korktuğunu belirten Demir, terör örgütü yandaşlarının pankart ve bez parçalarını taşıdıkları sopalarla Yıldız'ın aracına acımasızca vurduklarını ve küfür ettiklerini söyledi. Saldırı sonrası araçta büyük hasar meydana geldi. Olay sonrası polis soruşturma başlattı.

Öte yandan Hollanda 'nın Rotterdam kentinde terör örgütü paçavraları ile gösteri yapan terör örgütü yandaşları, çarşıda bulunan Türklere saldırdı. Terör örgütü yandaşlarını protesto eden bir Türk vatandaşı ise Hollanda polisi tarafından gözaltına alındı.

Bu arada Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'ne ait park halindeki bir aracın camları da kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kırıldı.

İNŞASI SÜREN CAMİYE SALDIRI