Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Duhok kentinde düzenlediği saldırıda 5 Peşmerge'nin hayatını kaybettiği, 2 Peşmerge'nin yaralandığı bildirildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, yerel medyaya yaptığı açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğunu söyledi. Lezgin, saldırıda 5 Peşmerge'nin öldüğünü, 2 Peşmerge'nin de yaralandığını aktardı. Yaralıların Amedi'deki hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
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Terör örgütü PKK, peşmergeye tuzak kurdu! 5 ölü
AA | 05 Haziran 2021 Cumartesi - 11:13 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 12:56