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Terör örgütü PKK, peşmergeye tuzak kurdu! 5 ölü

AA |  05 Haziran 2021 Cumartesi - 11:13 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 12:56

IKBY Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, Dohuk'ta PKK'nın kurduğu tuzakta 5 Peşmerge'nin öldüğünü duyurdu.


Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Duhok kentinde düzenlediği  saldırıda 5 Peşmerge'nin hayatını kaybettiği, 2 Peşmerge'nin yaralandığı  bildirildi.  Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest  Lezgin, yerel medyaya yaptığı açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde  Peşmerge güçlerine pusu kurduğunu söyledi.  Lezgin, saldırıda 5 Peşmerge'nin öldüğünü, 2 Peşmerge'nin de  yaralandığını aktardı.  Yaralıların Amedi'deki hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
 

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IKBY Irak savaş
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