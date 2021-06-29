Terazi burcu erkeğinin anlaşabildiği ve anlaşamadığı burçlar neler? Nasıl kadınlardan hoşlanır?

Terazi burcu erkeğinin adalet ve eşitlik duyguları oldukça gelişmiştir. Bunun dışında dengeli karakter yapıları ile göze çarparlar. Söylenen her konuda tarafsız bir şekilde yorum yapan terazi burcu erkekleri herkesin iyi olması için elinden gelenin fazlasını yapar. Genel olarak pasif bir karakter yapısına sahip olan terazi burcu erkekleri, kavgalı gürültülü ortamlardan uzak dururlar. Bu nedenle çoğu zaman barışçıl tavır sergilerler. Uyum ve denge terazi burcu erkeği için en önemli konulardan birisidir.

Burçlar içerisinde en nazik en naif erkek grubu terazi burcu erkekleridir. Eğlenceye ve sanata düşkündür. Bu nedenle kendisi gibi sosyal, kendisi gibi eğlenmeyi seven, kendisi gibi kibar olan kadınlardan hoşlanır. Bir terazi burcu erkeği bir kadının her halini beğeniyorsa o kadına aşık olduğunun ifadesidir.

Terazi Burcu Erkeğinin Anlaşabildiği Burçlar

Terazi burcu erkeklerinin anlaşabildiği burçlar aslan, ikizler ve kova burçlarıdır. Terazi burcu erkekleri insanlar arasına girmeyi yani sosyalleşmeyi çok severler. Bu nedenle kendileri gibi hareketli, enerjik olan ikizler burcu ile oldukça iyi anlaşırlar. Terazi burcu erkekleri her zaman bu enerjik yapıyı sergileyemezler. Bu sebeple onlara enerji verecek bir burca ihtiyacı vardır.

Terazi burcu erkekleri için adalet, eşitlik gibi konular her daim ön plandadır. Bu sebeple terazi burcu erkeğine en uygun olan burç kova burcudur. Özgürlüğüne düşkün olan ve aynı zamanda etrafındaki insanlara karşı duyarlı olan kova burcu insanları terazi burcu erkekleri ile oldukça iyi anlaşırlar.

Terazi burcu erkekleri pasif karaktere sahiptir. Bu nedenle onları aktif hale getirebilecek zıt bir burca ihtiyaçları vardır. Karar almak terazi burcu erkekleri için oldukça zor bir durumdur. Bu nedenle onlara en uygun burçlardan bir tanesi ise aslan burcudur. Çünkü aslan burcu insanları doğru adımları ve kararlı yapıları ile terazi burcu erkeklerine iyi gelecektir. Terazi erkeklerinin yaşamları boyunca yanlarında aslan burcu olursa oldukça rahat bir yaşam sürerler. Aslan burcu insanları için ise onlar adına karar almak oldukça keyiflidir.

Terazi Burcu Erkeğinin Anlaşamadığı Burçlar

Terazi burcu erkeklerinin anlaşamadığı burçlar akrep ve başak burçlarıdır. Arkadaş çevreleri terazi burcu erkeklerinin oldukça geniştir. Akrep insanları ise güven konusunda oldukça sıkıntı çeken bir burçtur. Bu nedenle terazilerle çok iyi anlaşamazlar.

Terazi burcu erkekleri tembel bir yapıya sahiptir. Başak burcu insanları ise çalışmayı çok severler. Bu nedenle başak burcu ve terazi burcu erkeği pek iyi anlaşamazlar.

Nasıl Kadınlardan Hoşlanır?

Terazi burcu erkekleri kendisini kıskandırmayacak kadınlardan, kendinden emin, baskın karaktere sahip olan kadınlardan, dengeli bir yapıya sahip olan kadınlardan, kendisini destekleyen kadınlardan, hoşgörülü olan kadınlardan, açık fikirli ve özgün kişilikli kadınlardan, toplum tarafından saygınlık kazanmış olan kadınlardan hoşlanır. Bunların yanı sıra terazi burcunun birlikte olduğu kadınların her daim bakımlı olması onlar için oldukça önemlidir.

Burçlar içerisinde en nazik en naif erkek grubu terazi burcu erkekleridir. Eğlenceye ve sanata düşkündür. Bu nedenle kendisi gibi sosyal, kendisi gibi eğlenmeyi seven, kendisi gibi kibar olan kadınlardan hoşlanır. Bir terazi burcu erkeği bir kadının her halini beğeniyorsa o kadına aşık olduğunun ifadesidir.