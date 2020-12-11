TEMSA’da konkordato süreci sona erdi!

TEMSA Ulaşım Araçları’nın (TEMSA) konkordatodan çıkışı resmiyet kazandı. Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 25 Aralık 2019 tarihli kararı ile konkordato sürecine giren TEMSA, geçtiğimiz günlerde finansal olarak sağlıklı bir yapıya kavuşması nedeniyle kendi isteğiyle bu süreçten feragat etmiş ve ilgili mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Mahkeme, 11 Aralık 2020 tarihinde verdiği kararla TEMSA’nın konkordato sürecinin sonlandırılmasına hükmederken, geçtiğimiz günlerde hisseleri Sabancı Holding – PPF Group ortaklığına devredilen TEMSA için de yeni bir dönem başlamış oldu. TEMSA, geçtiğimiz ekim ayında Ziraat Bankası liderliğinde oluşturulan bankalar konsorsiyumu ile ‘Finansal Yeniden Yapılandırma’ konusunda anlaşmaya varmıştı. Konkordato sürecinin geride kalmasıyla birlikte ilgili anlaşma da resmen yürürlüğe girmiş oldu.

Kendi isteğiyle başvuru yaptı



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, söz konusu karardan memnuniyet duyduklarını ifade ederken, “ Yeni ortaklık yapısıyla birlikte, TEMSA’nın bir an önce bu süreci geride bırakması, sağlıklı ve sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşması, tedarikçilerine ve iş ortaklarına olan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirebilecek bir bilançoya sahip olması birincil hedefimizdi. Bunun için de konkordato sürecinin tamamlanmasına daha uzun süre olmasına rağmen, kendi isteğimizle başvurumuzu yaptık ve bugün itibarıyla bu süreci tamamen geride bıraktık” ifadelerini kullandı. Doğancıoğlu ,"Dünyada ulaşımın geleceğini şekillendiren akıllı şehirler ve elektrikli araçlar konusundaki deneyimimizi ve sanayi gücümüzü dünyanın dört bir yanına ihraç ederken, kendi bataryalarımızı yerli imkânlarımızla üretmeye başlamanın gururunu yaşıyoruz. Kârlı, sürdürülebilir ve küresel bir büyüme stratejisiyle markamızı özellikle yurt dışı pazarlarda çok daha etkin bir şirket haline getireceğiz” dedi.