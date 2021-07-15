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Temmuz'un ortasında kar yağdı! Görenler inanamadı

Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) |  15 Temmuz 2021 Perşembe - 18:01 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 18:01

Van'ın Erciş ilçesinde yağmurun ardından kar yağışı başladı. Ercişliler, temmuz ayında kar yağmasına şaşırdıklarını söyledi.


İlçede öğle saatlerinde etkili olan yağmurdan sonra 20 kilometre uzaklıktaki Kocapınar Mahallesi'nde kar yağışı başladı. Kısa süre etkili olan kar, zeminde kısmen tuttu. İlçede yaşayanlar, temmuz ayının ortasında kar yağmasına şaşırdıklarını belirtti. Yollarda olan sürücüler de cep telefonu kamerasıyla kar yağışını görüntüledi.

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