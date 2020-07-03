Temmuz ayı kira artış oranı 2020 belli oldu! 2020 Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama!

Temmuz ayı kira artışı 2020 oranı belli oldu. Temmuz kira zammı ne kadar yapılacak? Sorusu merak ediliyordu, enflasyon oranlarının açıklanmasıyla yanıt yanıt buldu. Kira sözleşmesi Temmuz ayında yenilenecek olan kiracılar kira zammının ne kadar olacağını merak ediyordu. Kira artış hesaplamalarında kullanılan enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklandı. Temmuz 2020 kira artış oranı da netleşti. İşte Temmuz ayı kira artış oranı 2020 hakkında merak edilenler.

Temmuz kira artış oranı 2020 merak ediliyordu. Temmuz ayında kira zammı ne kadar yapılacak? Sorusu TÜİK tarafından enflasyon oranlarının paylaşmasıyla netlik kazandı. Temmuz 2020 kira artış vatandaşlar tarafından merak ediliyordu kira artış hesaplamalarında kullanılan enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklandı. İşte Temmuz ayı kira artış oranı hesaplama…

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞI 2020 ORANI

Temmuz 2020 kira artış oranı TEFE TÜFE verileri TÜİK tarafından açıklandı. Tüketici fiyatları Haziran ayında yüzde 1.13 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 12.62 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki altı aylık artış yüzde 5.75 ve 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 11.88 oldu.

TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ NASIL HESAPLANIR?

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 11.88

Zam bedeli: 118.80TL

Zamlı kira bedeli: 1.118.80TL

MAYIS AYINDA KİRA ZAMMI

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 12.66

Zam bedeli: 126 lira

Zamlı kira bedeli: 1.126 lira

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,33 artış gerçekleşti.

Hesaplama Örneği:

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 13.33

Zam bedeli: 133 lira

Zamlı kira bedeli: 1.133 lira

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor. Bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.