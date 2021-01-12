Temizlik bahanesiyle eve çağırıp istismar etti

Kendisine cinsel saldırıda bulunan şahsın elinden kurtulmak için çığlıklar atan genç kadının imdadına sesleri duyan komşular yetişti. Çevredekilerin polisi araması sonucu genç kadın kurtuldu. Şüpheli şahıs adliyeye sevkinin ardından çıktığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Fatih'te meydana gelen olayda, olay günü geçimini temizlik yaparak sağlayan 36 yaşındaki B.M. isimli genç kadın, kendisini arayarak evini temizletmek istediğini söyleyen 51 yaşındaki Y.Ş. isimli şahısla buluştu. Buluştuktan sonra birlikte Y.Ş.'nin evine gittiklerinde, içeri girdikten sonra Y.Ş.'nin evin kapısını kilitlemesiyle büyük bir korku ve panik yaşayan B.M. isimli genç kadın, korku dolu anlar yaşadı.

EVİNİ TEMİZLETME BAHANESİYLE ARAMIŞ

Y.Ş., genç kadına cinsel saldırıda bulundu. B.M. isimli genç kadın kendisine direnince şüpheli şahıs, genç kadını darp etti. Şüpheli şahıstan kurtulmak için sürekli bağıran ve yardım isteyen genç kadının yardımına çevredekiler yetişti. Bir süre sonra genç kadının yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüpheli daha sonrasında adliyeye sevk edildi. Adli Tıp Kurumu Merkez Adli Tıp Şube Müdürlüğü, genç kadının basit şekilde yaralandığını rapor etti.

'SUÇLAMALAR HAYAL ÜRÜNÜ' DEDİ

Şüpheli Y.Ş., İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesinde B.M. isimli genç kadınla 5-6 aydır tanıştıklarını, birkaç kez dışarıda buluşup görüştüklerini, olaydan bir gün önce kendisinin evinde görüştüklerini, olay günü yine aynı şekilde buluşup eve gittikleri esnada başka bir kız ile selamlaştığını, eve gittiklerinde B.M. isimli genç kadının kendisine birden saldırmaya başladığını ve kendisinin de karşılık vererek genç kadına birkaç kere vurduğunu ileri sürdü. İfadesinin devamında şüpheli Y.Ş., tartışma sırasında genç kadının cama çıkarak sanki cinsel saldırıya uğruyormuş gibi bağırmaya başladığını ve genç kadının iddialarının hayal ürünü olduğunu söyleyerek üzerine atılı suçları reddettiğini belirtti.

12 YIL 6 AY HAPİS İSTEMİYLE TUTUKLANDI

Şüphelinin sorgusunun ardından İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi, şüpheliyi tutukladı. Savcılık da, soruşturma sonucunda şüpheli şahsın 'Mala zarar verme', 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına karar verdi. (Sabah)