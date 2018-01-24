Teletabiler bu kez üzdü! Simon Shelton Barnes hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran efsane çocuk dizisi Teletabiler’den mor renkli Tinky Winky karakterini canlandıran Simon Shelton Barnes’ın, 52 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

90’lı yıllara damgasını vuran çocuk dizisi Teletubbies (Teletabiler)’de mor renkli Tinky Winky karakterini canlandıran Simon Shelton Barnes’ın 52 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Yapılan açıklamada İngiliz oyuncunun vücut sıcaklığının 35 derecenin altına düşmesiyle meydana gelen hipotermi rahatsızlığı nedeniyle vefat ettiği ve cesedinin Liverpool sokaklarının birinde polis memurları tarafından bulunduğu kaydedildi.

Barnes'ın "Teletabiler"de Dipsy karakterine hayat vermiş olan rol arkadaşı John Simmit konuyla ilgili "Ne hafta ama! Huzur içinde yat Simon Shelton yani Tinky Winky: Güzel zamanlarımızı anacağım. Gerisi kolay" paylaşımını yaptı.

Bedfordshire kentinde ikamet ettiği belirtilen üç çocuk babası Barnes, daha önce verdiği bir röportajda, Teletabiler’de rol almadan önce balet olarak çalıştığı ve kariyerine zarar vereceği endişesiyle ünlü çocuk programında yer almak istemediğini söylemiş, daha sonra “Buna kesinlikle değdi. Sadece çocuklardan değil, yetişkinlerden de mektup alıyordum. Buna kesinlikle değdi” açıklamasını yapmıştı.

1997 yılında İngiliz kanalı BBC’de yayınlanmaya başlayan Teletabiler, ilk yıl Tinky Winky rolü için Dave Thompson ile anlaşmıştı. Fakat, programın yapımıcısı, karakteri yanlış yorumladığı ve izleyicilere karakterin gay olduğunu düşündürttüğü gerekçesiyle Thompson ile yolları ayırmış, 1998 yılında Simon Shelton Barnes ile anlaşmıştı.

1998-2001 yılları arasında programda rol alan Barnes, kırmızı bir çanta takan Tinky Winky’nin gay olduğu yönündeki iddialara “İnsanlar bana durmadan Tinky Winky’nin gay olup olmadığını soruyor. Ancak bu karakter 3 yaşında ve bu soru oldukça aptalca" yanıtını vermişti.