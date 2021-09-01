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Telegram'ın yeni özellikleri duyuruldu

01 Eylül 2021 Çarşamba - 17:14 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 17:14

Telegram yeni özelliklerini duyurdu. Sekizinci yılının içine giren popüler mesajlaşma uygulaması 1 milyar indirmeyi de yakın zaman önce geçmişti. Bu kapsamda platforma yepyeni özellikler geliyor. İşte Telegram v8 güncellemesiyle kullanıcılara sunulacaklar.


Bir mesajlaşma uygulamasının sunduklarının çok daha fazlasını sunmak için özellikle WhatsApp ile rekabet halinde olan Telegram’ın sınırsız canlı yayın özelliği ile görüntülü grup aramalarındaki kullanıcıların daha aktif olması sağlanacak. Kullanıcılar bu özellik ile sınırlı katılım sayısıyla uğraşmak yerine istedikleri kadar üyeyi ekleyebilecekler.
 
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Telegram’da bulunacak “iletme” özelliği mesajların gönderildiğinde nasıl gözükeceğini ve çeşitli özelleştirme seçeneklerini gösteren önizleme seçeneklerine sahip olacak. Daha sonra da mesajı ilet butonuna tıklayıp, mesajı iletebileceksiniz. Sonraki kanala atlama özelliğine ek olarak çıkartmalar tarafında da yenilikler geliyor. Popüler çıkartmalar ve çıkartma seçiyor bilgisi ile donatılacak Telegram, okunmayan yorumları gösteren bir sayaç ile de kullanıcıları karşılıyor.

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