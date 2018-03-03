Telefonunu servise verdi, hayatı karardı

Telefonunu servise teslim eden İngiliz kadının hayatı karardı. Genç kadın, ilişki esnasında çektiği uygunsuz videoların bir çalışan tarafından çalındığını fark etti.

İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Keely Hightower isimli kadın, servise verdiği telefonundaki uygunsuz videoların çalındığını fark etti. Firmanın 26 yaşındaki çalışanı Roberto Sanchez Ramos, suçlamaları reddetse de attığı e-mail'in bulunmasıyla kendini ele verdi.

MAİL KUTUSUNDA KENDİ VİDEOSUNU GÖRDÜ

Genç kadın mağazaya götürdüğü telefonun tamir süresinin çok uzun sürdüğünü, daha sonra maillerine bakarken gönderilenler kısmında kendi videosunun tanımadığı bir isme mail atıldığını fark ettiğini söyledi. Mail adresindeki isme bakan kadın, bunun Florida 'daki Pinellas Park'ta bulunan telefon mağazında çalışan Roberto Sanchez Ramos olduğunu öğrendi.