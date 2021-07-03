Telafi eğitimi ne zaman başlayacak ve bitecek? Telafi eğitimi zorunlu mu 2021? MEB Telafide Ben De Varım programı ve planı!

Telafide Ben de Varım programı yaz döneminde pandemi sürecinde öğrencilerin uzaktan eğitim almasının ardından geliştirilen; fiziksel, sosyal, duygusal, akademik ve özel gelişim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik MEB tarafından başlatılıyor. Peki, telafi eğitimi ne zaman, zorunlu mu? İşte MEB telafi eğitimi programı ve planı…

Uzaktan TRT EBA üzerinden gerçekleştirilen eğitim öğretim süreci dün tamamlandı. 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak Peki, telafi eğitimi ne zaman başlıyor, zorunlu mu, kimler hangi sınıflar için geçerli?

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Telafi eğitim programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanabilecek.

TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU?

Telafi eğitimi gönüllülük esasına dayalı yani zorunlu değil.

TELAFİDE BEN DE VARIM GİRİŞ SAYFASI...

TELAFİ EĞİTİM PROGRAMI VE PLANI

Öğrenciler, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık ile İçişleri bakanlıkları ve belediyelere bağlı tesis ile merkezlerden yararlanabilecek.

Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ve etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program, "eğitim faaliyetleri fiziksel", "sosyal duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak.

KAMPANYA 4 ANA TEMAYI İÇERECEK

Öte yandan Sabah’a açıklamalarda bulunan, 'Telafide ben de varım' kampanyasının yaz boyunca süreceğini vurgulayan Bakan Selçuk, "Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program, "eğitim faaliyetleri fiziksel", "sosyal-duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak" diye konuştu.



ÇOCUK KULÜPLERİ AÇILACAK



Bakan Selçuk, "Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.

2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkânları uygun olan okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.



Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek" ifadelerini kullandı.



ÖĞRENCİLER TESİSLERDEN YARARLANABİLECEK



"Telafide Ben de Varım kampanyasında öğrencilerin; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı belirlenen tesis ve merkezlerden yararlanabileceklerini söyleyen Bakan Selçuk,sözlerini şöyle sürdürdü:



"Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi "Arkadaş" adlı tatil kitabıyla buluşturacağız. Kitaplar, çocuklarımız eğlenceli vakit geçirirken sınıf düzeylerine göre gelişimlerine yardımcı olacak. Her kitabın arkasında yaşama dair onlarca eğlenceli görev var.



Uçurtma uçur, tohum ve çekirdek kumbarası yap, turşu kurmayı öğren, bir kuşyemliği yap, meşe palamudu yetiştir gibi... Çocuğun bu görevleri gün gün, hafta hafta yaparak aslında öğretim programlarına dolaylı bir intikali de söz konusu olacak."