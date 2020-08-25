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Teknopark Ankara Kovid-19 konusunda güvenliliğini tescilledi

25 Ağustos 2020 Salı - 16:30 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 16:30

İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Teknopark Ankara, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "güvenli üretim ve hizmet standartlarını" sağlayıp belgelendiren Ankara'daki ilk teknoloji geliştirme bölgesi oldu.


Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altında alan salgının birçok sektörü derinden  etkilediğini söyledi.
 
Ekonomide yaşanan daralmalarla ülkelerin, yeniden yapılanma ve mevcut  standartlarını geliştirme çabası içerisine girdiklerini dile getiren Gültekin,  küresel pazarda yer almak ve rekabet edebilir olmak için firmaların belirli bir  üretim ve hizmet kalitesini korumasının önemine dikkati çekti.
 
Salgın gibi günlük yaşantı ve alışkanlıkları doğrudan etkileyen  küresel krizlerin etkilerini ölçmek için henüz erken olsa da bunun derin iz  bırakacağına kesin gözüyle bakılabileceğini ifade eden Gültekin, şu  değerlendirmelerde bulundu:
"Bizlerin normal diye bildiği süreçlerin artık yeni normalimizle yer  değiştireceği aşikardır. Ülkemiz, krizin ve yeni normale uyum sağlama sürecinin  yönetilmesinde büyük bir titizlikle çalışmalarına devam etmekte ve firmalara  destek olmaktadır. Kovid-19 sebebiyle vardiyalı, uzaktan ve kısıtlı çalışma gibi  modeller hayata geçirilmiştir. Ancak bazı sektörlerde bu modellerin  uygulanmasında zorlukların yaşandığı gözlemlenmektedir. Donanım tasarımı, test ve  üretim gibi bölümlerde çalışan personellerin evden çalışmasının iş akış sürecinde  kolay olmadığı ortaya çıkmıştır. Gizlilik derecesine sahip proje çalışmalarının  birçoğunun kapalı bir ağ üzerinden yapılıyor olması nedeniyle evden çalışma da  henüz etkin bir model olarak kullanılamamaktadır."
 
Gültekin, Ar-Ge çalışmalarını kesintiye uğratmadan devam ettirmek  zorunda olan ve personellerine güvenli bir çalışma ortamı sunmak isteyen  firmaların süreçlerini kolaylaştırmak için Teknopark Ankara olarak ocak ayı  başında, pandemi ilan edilmeden önce hazırlıklara başladıklarını söyledi.
 
Devletin, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) gibi kurumlarıyla bu  sürece eksiksiz katkı yaptığını ifade eden Gültekin, TSE'nin "Covid-19 Güvenli  Üretim ve Güvenli Hizmet Standartları Belgesi" ile çatı kurumlara rehberlik  görevini üstlendiğini belirtti.
 
160 firmayla güvenli üretim
Sağlık Bakanlığının işaret ettiği önlemlerin alınması amacıyla  hazırladıkları "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"nu  firmalarla paylaşarak onların da bu sürece dahil olmasını sağladıklarını anlatan  Gültekin, şunları kaydetti:
"Kampüsümüzün bütün giriş noktalarında ateş ölçerlerle kontrol şartı  getirdik. Onlarca ortak kullanım alanına dezenfektan cihazları konumlandırdık.  Uygun aralıklarla tesisimizin kapalı alanlarının ilaçlanma ve dezenfekte  işlemlerini gerçekleştirdik. Ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına  uygun şekilde hareket edilmesini sağlayacak uyarılar ve planlamalar yaptık.  Doktorumuz tarafından bütün firma ve personellerine gerekli eğitimlerin  verilmesini sağladık. Bu ve bunun gibi alınan onlarca önlemler neticesinde  TSE'nin belirlediği Kovid-19 Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet standartlarını 75  bin metrekare alan, 1700 personel, 160 firma ve bütün ziyaretçilerimizi içine  alacak şekilde eksiksiz tamamladık.
 
Türkiye'de teknoparkların en yoğun olduğu il olan Ankara'da bütün  standartları yerine getirerek bu belgeyi alan ilk teknoloji geliştirme bölgesi  olduk. Bu belgenin, çalışanlarımızın sağlığını koruma ve pandemi sürecinde  çalışmak durumunda kalan firmalarımıza rahat nefes alabilecekleri bir ortam sunma  amacındaki kilometre taşlarımızın başlangıcı olduğunu vurgulamak istiyorum.  Teknopark Ankara olarak, 'Tedbir azalırsa, tehdit artacak' mottosunu hedef  seçerek Türkiye'nin en huzurlu teknoloji geliştirme bölgesi olmak için  çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz."
 

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Teknopark Kovid-19 corona virüs
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