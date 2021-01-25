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Teknoloji devi LG akıllı telefon üretimini sonlandırmaya hazırlanıyor

25 Ocak 2021 Pazartesi - 14:44 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 14:44

Android cephesinin önemli aktörlerinden LG, akıllı telefon üretimini sonlandırmaya hazırlanıyor.


Güney Kore merkezli şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, LG akıllı telefon üretimini sonlandırabilir.
 
9to5Google'da yer alan habere göre, Güney Kore merkezli şirket akıllı telefon üretimini sonlandırabilir. 
 
Aynı habere göre, henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmasa da şirketin CEO'su Kwon Bong-seok çalışanlarına konu ile ilgili bir elektronik posta gönderdi. 
 
Son dönemde pazar payı hızla eriyen LG, özellikle Çin merkezli Huawei  ve bir başka Güney Kore merkezli şirket olan Samsung'un artan satış rakamlarına ayak uyduramıyor. 
 
Şirket son dönemde LG Wing 5G ve LG Rollable gibi yeni modelleriyle karşımıza çıkmasına rağmen istediği satış oranlarını hala yaklaşabilmiş değil. 
  
Geçtiğimiz dönemde paylaşılan verilere göre, LG, geçtiğimiz aralık ayında akıllı telefon pazarında sadece yüzde 1.7'lik bir pay almış durumda.  
 

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LG akıllı telefon güney kore
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