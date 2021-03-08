Askerlikte tecilini bozdurmayı düşünen milyonlarca asker adayı 'Tecil bozdurduktan sonra ne zaman askere giderim?' sorusunu araştırıyor. Askerliğini yapmak için tecil hakkını bozduran er adayları, Milli Savunma Bakanlığı'nın sınıflandırma dönemleri ve askeralma tarihlerini araştırıyor. Adaylar askerlik şubesi üzerinden gelecek olan tebliğleri beklerken internette de Milli Savunma Bakanlığı üzerinden duyuruları takip ediyor. Peki, Tecil bozdurduktan sonra ne zaman askere gidilir? 2021 sınıflandırma dönemleri ve askerlik sevk tarihleri...

Askerlikte tecilini bozdurmayı düşünenler yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tarihlerini araştırıyor. Mayıs 2021 sınıflandırma döneminde askere gitmek isteyen asker adayları için süreç tamamlandı. Mayıs dönemi askerlik dönemi için, 28 Şubat 2021 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacak. Bu dönemde yoklaması alınan asker adaylarının seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Nisan 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar er statüsünde askere sevk edilecekler.

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde:

Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;

- e-Devlet’ten “Kovid-19” anketini dolduracaklar,

- Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında “Kovid-19” testlerini yaptıracaklar

- Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar ile testsonucu tarihini takip eden 3 günlük süre içerisinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaklar.

- Ancak; sevk tarihleri içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki iki gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen sadece er statüsündeki yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecek.

- Test sonucu Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet’ten alabilecekler,

- Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

- Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacak.

- Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet’ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak.

- Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecek. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabilecekler.

- Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacak.

- Adaylar duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilirler.

TECİLİ BOZDURDUKTAN SONRA NE ZAMAN ASKERE GİDİLİR?

Tecili bozdurma tarihleri, celp dönemlerine askere gidilecek tarihleri belirler. Asker alımları yılda 4 kez yapılır. Celp dönemleri ve başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir:

Şubat celp dönemi – Son başvuru tarihi: 30 Kasım

Mayıs celp dönemi – Son başvuru tarihi: 28 Şubat

Ağustos celp dönemi – Son başvuru tarihi: 31 Mayıs

Kasım celp dönemi – Son başvuru tarihi: 31 Ağustos

Buna göre, hangi celp döneminde askere gidilmek isteniyorsa, o celp dönemi için belirlenen son başvuru tarihine kadar işlemlerin tamamlanmış olması gerekir. Son başvuru tarihlerinin ardından başvuru yapılması halinde askere, bir sonraki celp döneminde gidilir.