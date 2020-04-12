TBMM TV nasıl izlenir? TBMM Meclis TV canlı yayın frekansı...

TBMM Genel kurulu hafta sonu mesaisine devam ediyor. TBMM Genel Kurulunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümündeki maddeleri kabul edildi, ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
İNFAZ YASASI GÖRÜŞMELERİ SAAT KAÇTA?
TBMM Genel Kurulu hafta sonu mesaisine bugün saat 13:00'te TBMM Genel Kurulunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.
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