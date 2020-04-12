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TBMM TV nasıl izlenir? TBMM Meclis TV canlı yayın frekansı...

12 Nisan 2020 Pazar - 9:30 | Son Güncelleme : 13 04 2020 - 14:31

TBMM Genel Kurulunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler bugün de devam edecek. Mahkum yakınları da internette TBMM TV nasıl izlenir? TBMM Meclis TV canlı yayın frekans bilgileri nedir? sorularını sıklıkla araştırıyor. İşte TBMM Meclis TV canlı yayın frekans bilgileri...


TBMM Genel kurulu hafta sonu mesaisine devam ediyor. TBMM Genel Kurulunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümündeki maddeleri kabul edildi, ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 
 
 
İNFAZ YASASI GÖRÜŞMELERİ SAAT KAÇTA?
 
TBMM Genel Kurulu hafta sonu mesaisine bugün saat 13:00'te TBMM Genel Kurulunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı  Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi  üzerinde görüşmeler devam edecek.
 

TBMM TV NASIL İZLENİR?

 
TBMM Tv canlı yayın frekans bilgileri
 
Türksat 4A Batı 42ºE / Türkiye - Avrupa 11.958 V 27500 5/6
 
Eutelsat 7A 7ºE - (10.762) 10.762 V 30000 3/4
 
D-Smart, Digitürk, Tivibu, Kablo TV ve Analog Kablo TV gibi platformlarda ise aşağıdaki kanal numaraları üzerinden izleyebilirsiniz.
 
Digitürk: 56
D-Smart: 103
Tivibu: 97
Kablo TV: 133
Analog Kablo TV: S 06
 

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