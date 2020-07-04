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TBMM Başkanlığı'ndan gazeteci Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusu

AA |  04 Temmuz 2020 Cumartesi - 20:31 | Son Güncelleme : 04 07 2020 - 20:31

TBMM Başkanlığınca, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil hakkında "TBMM'yi alenen aşağılama", "hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma başlatılması talebiyle suç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına duyurusunda bulunuldu.


TBMM Başkanlığından gazeteci Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusu. TBMM Hukuk Hizmetleri Başkanı Avukat Celalettin Gürses tarafından  verilen suç duyurusu dilekçesinde, Özdil'in bugünkü "Baroların ne işi var  TBMM'de" başlıklı köşe yazısında, TBMM'yi ve milletvekillerini doğrudan hedef  alan, hakaret içerikli, TBMM'yi ve milletvekillerini küçük düşürme amaçlı  ifadeler kullandığı belirtildi.
 
Özdil'in yazısında, "TBMM'nin sağlık faturalarında sayın  milletvekillerimiz tarafından hırsızlık yapıldığını bizzat TBMM başkanları  açıklıyor." şeklinde bütün TBMM üyelerini açıkça "hırsızlık" ile itham eden  gerçeğe aykırı isnatlarda bulunduğu ifade edilen dilekçede, hem TBMM'nin manevi  şahsiyetine hem de Anayasa'nın verdiği yetkiyle kamu görevlerini yerine getiren  Meclisin bütün üyelerine hakarette bulunulduğu vurgulandı. Dilekçede, TBMM üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek  nitelikteki bu beyanları nedeniyle Özdil'in kamu görevini yerine getiren tüm  milletvekillerine karşı suç işlediği savunuldu.
 
Yılmaz Özdil'in fiil ve eylemlerinin yalnızca bu suçlarla sınırlı da  olmadığı belirtilen başvuruda, "TBMM'de görüşülmekte olan bir kanun  teklifi  süreci göz önünde bulundurulduğunda, bu konuyla hiçbir ilgisi bulunmayan farklı  konuları bir araya getirerek TBMM'ye ve milletvekillerine karşı halkı  kin ve  düşmanlığa tahrik maksadıyla söz konusu yazının yayımlanmış olduğu da ortadadır."  ifadesine yer verildi. Dilekçede, Özdil'in TBMM ve heyet halinde kamu görevini yerine getiren  milletvekillerine yönelik bu haksız ve hukuka aykırı eylemlerinin basın özgürlüğü  kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, TBMM'nin manevi şahsiyetine ve  milletvekillerinin kanunlarla korunan kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği  belirtildi.
 
 Anayasal bir kurum olarak TBMM ve milletvekillerine yönelik bu haksız  saldırıların, hiçbir demokratik hukuk düzeninde koruma görmesinin mümkün  olmadığına işaret edilen başvuruda, Özdil ve Sözcü gazetesinin sorumluları  hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "TBMM'yi alenen  aşağılama", 125. maddesinde düzenlenen "hakaret" ve 216. maddesinde düzenlenen  "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen yürütülecek  soruşturma neticesinde kamu davası açılması talep edildi.
 
 

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