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TBMM Başkanı Şentop'tan AYM üyesi Engin Yıldırım'ın paylaşımına tepki

14 Ekim 2020 Çarşamba - 10:53 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 11:01

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Darbeci reflekslerin gölgesindeki söylemler kabul edilemez. Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da Aziz Milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar.


Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın Twitter hesabından 'Işıklar yanıyor' diyerek paylaştığı AYM fotoğrafı, tartışma konusu oldu. Tepkiler peş peşe geldi. Paylaşıma bir tepki de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi.

Şentop, "Darbeci reflekslerin gölgesindeki söylemler kabul edilemez. Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da Aziz Milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar." ifadelerini kullandı.

 

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