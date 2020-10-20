TBMM Başkanı Mustafa Şentop: AGİT Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi'ne seslendi. Mustafa Şentop Minsk grubuna sert tepki göstererek, "Dağlık Karabağ sorununa 30 yıldır çözüm bulamayan AGİT Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir." dedi. Şentop, "Biz zafere kadar Azerbaycan'ın yanında olacağız." mesajını verdi.

Mustafa Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Kadim topraklarımızın 5'te1'inin işgal altında olduğu 30 yıl geçirdik. Türkiye bugüne kadar olduğu kadar, bundan sonra da can kardeşi Azerbaycan'ın yanında yer alacaktır.

ERMENİSTAN SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR

28 Eylül Pazartesi günü grubu bulunan 4 siyasi partinin imzası ile yayımlanan bildiri ile bu kararlılık ortaya konulmuştur. Ermenistan sivil ve masumları öldürmeyi devlet politikası haline getirmiştir. Bu haydut devlet saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Azerbaycan askerlerine gücü yetmeyen, ardına bakmadan kaçan Ermenistan sivilleri katletmeye devam ediyor. Bu çok açık savaş suçudur. O zaman dünyaya sormak lazım, bunu lanetlemeyecekseniz, neyi lanetleyeceksiniz?

Ermenistan desteklenmeye devam ederse Kafkasya 'daki tüm ülkeleri tehdit eder hale gelecektir. Bu tehlikeli oyunu Ermenistan'a kol kanat gerenler durdurmalıdır.

ERMENİSTAN İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLARI TERK ETMELİDİR

Yangına körükle gidenler ateşten nasibini alacaktır. Ermenistan işgal ettiği toprakları bir an önce terk etmelidir. Kafkasya'daki çözümsüzlük, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki işgali sürdükçe devam edecektir.

MİNSK GRUBUNA SERT TEPKİ: BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞMİŞTİR

Dağlık Karabağ sorununa 30 yıldır çözüm bulamayan AGİT Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Vatan savunması söz konusuysa savaş meşrudur. Azerbaycan topraklarında kimse ameliyat yapamaz

Şu ana kadar Karabağ'daki pek çok yerleşim yeri işgalden kurtarıldı, inşallah tamamen kurtarılacak. Azerbaycan Devleti ve halkı kimsenin hakkına göz koymayacağı gibi kimsenin de kendisinin hakkına göz koymasına müsaade etmeyecektir. Vatan savunması söz konusuysa savaş meşrudur.

Biz zafere kadar Azerbaycan'ın yanında olacağız.