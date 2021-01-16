Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları 2021

Tarım ve Orman Bakanlığı kadrolu işçi alımı çekimine başladı. Tarım ve Orman Bakanlığının resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki personel eksikliğini gidermek amacıyla 826 personel alımı yapılacağını, başvuruların da İŞKUR'un güncel ilanları yapılacağı bildirildi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kura sonuçları 2021…

Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı kamu işçisi alımı için kura çekimine başladı. Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev alması için 826 kişilik personel alımı kadrosu açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere yayınlanan 826 kişilik kadro ilanına başvurular İŞKUR üzerinden yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları 2021…

Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekimi başladı!

Bakanlık kura ile ilgili yayımladığı duyuruda "İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.” İfadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kura çekimi Atatürk Konferans salonunda başladı. Kura çekimi herhangi bir yerde canlı yayımlanmadı. Sonuçlar 16 Ocak 2021 tarihinde yapılacak olan kura ile sonuçlar belli olacak. Duyuruda alınacak personellerin, 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı başvuru kura sonuçları 16 Ocak 2021 tarihinde açıklanıyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alımı kadroları

Tarım Orman Bakanlığı işçi alımında adaylar aşağıdaki kadrolarda istihdam edilecek:

Elektrikçi (Genel)

Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni

Kamyon Şoförü

Kimya Laboratuvarı Görevlisi

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni

İş Makineleri Operatörü

Laborant (Gıda)

İş Makineleri Operatörü

Aşçı

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı

Gemici

Marangoz

Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni

Güvenlik Görevlisi (Silahlı)

Laboratuvar Temizlik İşçisi

Temizlik Görevlisi

Sıhhi Tesisatçı

Sıhhi Tesisatçı

Otomotiv Elektrikçisi

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)

Tarım İşçisi-Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği)