Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları 2021

Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı kamu işçisi alımı için kura çekimine başladı. Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev alması için 826 kişilik personel alımı kadrosu açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere yayınlanan 826 kişilik kadro ilanına başvurular İŞKUR üzerinden yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları 2021…
Tarım ve Orman Bakanlığı kura çekimi başladı!
Bakanlık kura ile ilgili yayımladığı duyuruda "İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.” İfadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kura çekimi Atatürk Konferans salonunda başladı. Kura çekimi herhangi bir yerde canlı yayımlanmadı. Sonuçlar 16 Ocak 2021 tarihinde yapılacak olan kura ile sonuçlar belli olacak. Duyuruda alınacak personellerin, 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacağı belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı başvuru kura sonuçları 16 Ocak 2021 tarihinde açıklanıyor.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA
Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alımı kadroları
Tarım Orman Bakanlığı işçi alımında adaylar aşağıdaki kadrolarda istihdam edilecek:
Elektrikçi (Genel)
Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni
Kamyon Şoförü
Kimya Laboratuvarı Görevlisi
İnşaat Teknolojisi Teknisyeni
İş Makineleri Operatörü
Laborant (Gıda)
İş Makineleri Operatörü
Aşçı
Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)
Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı
Gemici
Marangoz
Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni
Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
Laboratuvar Temizlik İşçisi
Temizlik Görevlisi
Sıhhi Tesisatçı
Sıhhi Tesisatçı
Otomotiv Elektrikçisi
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)
Tarım İşçisi-Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği)