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Tarım Kredi Kooperatif marketleri nerede? Tarım Kredi Marketleri hangi illerde? İşte en yakın Tarım Kredi marketi!

24 Şubat 2021 Çarşamba - 13:55 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 13:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup toplantısında Tarım Kredi Kooperatifi sayısını 500'e çıkarma talimatı verdiğini duyurdu. "Tarım Kredi'nin marketleri ile zincir marketlerin yüksek fiyatlarla vatandaşımızı sömürdüğü noktada bizim piyasayı balansa etmemiz gerekiyor" diyen Erdoğan Tarım Kredi marketlerinin sayısının arttıracaklarını ifade etti. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Tarım Kredi marketleri nerede? En yakın Tarım Kredi marketi nerede? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Tarım Kredi Birlik marketleri ile ilgili detaylar...


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında yaptığı konuşmada, Tarım Kredi Kooperatifi sayısını 500'e çıkaracaklarının müjdesini verdi. Özellikle Tarım  Kredi'nin marketlerinin sayısını hızla arttıracaklarını dikkat çeken Erdoğan, "Zincir marketlerin yüksek fiyatlarla vatandaşımızı sömürdüğü noktada bizim piyasayı balansa etmemiz gerekiyor" diye konuştu. Bu açıklamalarının ardından pek çok kişi Tarım Kredi Birlik marketlerini araştırıyor. Peki, Tarım Kredi Birlik marketleri nerede? Tarım  Kredi'nin marketleri hangi illerde var? En yakın Tarım  Kredi market nerede? Tarım Kredi Birlik marketleri hakkındaki detaylar...
 
 
TARIM KREDİ KOOPERATİFİ SAYISINI 500'E ÇIKARMA TALİMATINI VERDİM
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi: 
 
"Tüm sıkıntılara rağmen 2020'de üretimi sürdüren, 16 milyon turist rakamına ulaşan Türkiye için 2021'i yeni bir atılım dönemine dönüştürmemiz şart. Üretim ve ihracat tarafı gayet iyi gidiyor. Tarım Kredi Kooperatifi sayısını 500'e çıkarma talimatı verdim. Tarım  Kredi'nin marketleri ile zincir marketlerin yüksek fiyatlarla vatandaşımızı sömürdüğü noktada bizim piyasayı balansa etmemiz gerekiyor. 500,1000 ve gerekirse daha çok bu sayıyı artıracağız. Piyasayı yağmalarsanız kusura bakmayın bu adımları atacağız. Ocak ayı beyaz eşya iç pazar satışı rakamları büyümenin güçlü şekilde sürdüğünü gösteriyor."
 
 
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 
 
Üreticiden alınan ürünler tesislerde işleyerek veya işleterek kooperatiflerin yanı sıra Kooperatif Marketler aracılığı ile tüketicilere ulaştırılıyor. Hem üreticinin hakkının hem de tüketicin hakkını koruyarak ucuz, kaliteli ve doğal ürünlerin hesaplı fiyatlara satışa sunulması sağlanıyor.  
 
İlk şubesini 2017'de açan Tarım Kredi Marketleri başlangıçta fiyat dengesi sağlamak amacıyla büyük şehirlerde teşkilatlanan marketler ile, tüketicilere online sipariş ile daha yaygın bir ağ ile hizmet sunuyor. 
 
 
 

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