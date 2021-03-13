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Tarihi değiştiren keşif! O dönemde hükümdarlar kadındı
Arkeologlar, İspanya'nın La Almoloya kentinde bir kadın ve erkeğin kalıntılarını ortaya çıkardı. Eski bir Tunç Çağı sarayının tabanının altında yapılan keşifte, kadının gümüş bir taç, bilezik ve değerli cenaze eşyalarıyla birlikte, erkeğin ise nispeten daha ucuz nesnelerle gömüldüğü görüldü. Bölgedeki diğer mezarlarda bulunan taçların da genellikle kadınlara ait olduğunu belirten uzmanlar, son bulguların 4 bin yıl önce hüküm süren El Argar medeniyetinin kadın hükümdarlar tarafından yönetildiğini doğruladığını açıkladı.