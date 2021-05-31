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Tamer Karadağlı-Iraz Yıldız tatil sezonunu açtı

Tamer Karadağlı-Iraz Yıldız tatil sezonunu açtı Kendisinden 30 yaş küçük Iraz Yıldız’la aşk yaşayan Tamer Karadağlı, genç sevgilisi ile tatil sezonunu açtı.
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